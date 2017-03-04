Günlük kiralık evde yangın, 1 kişi dumandan zehirlendi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() - KADIKÖY'de 6 katlı bir binanın 5. katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 5. katında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katta mahsur kalan apartman sakinlerini merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye sırasında önce 2 yaşındaki Yaman Yıldırım'ı kurtarılırken daha sonra da Birsen, Ömer, Ramazan, Melike Yıldırım'ı kurtarıldı. Dumandan etkilenen Birsen Yıldırım olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Birsen Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Melike Yıldırım, "Çok korktuk, evimizin içi bir anda duman doldu. Bizim altımızdaki kat ne yazık ki günlük kiraya verilen bir ev çok şikâyet ettik, çok dile getirdik ama kimse ilgilenmedi ve sonunda da kötü bir şey... Ya birisi ölecekti, birini camdan atacaklardı ya katil olacaklardı ya da yangın çıkacaktı. Zaten yangın çıktı" dedi.

Yangının çıktığı dairede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken evin günlük olarak kiraya verildiği öğrenildi.

İtfaiye yangını çıkış sebebini araştırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.