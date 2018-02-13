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Güngören'de hırsızlar bir daireyi kısa sürede talan etti

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde hırsızlar bir evden kasayı çuvala koyarak alıp kaçtı. Kamera görüntülerinden 4 Kişi olduğu belirlenen hırsızlardan üçü çaldıkları kasa ve malzemeleri taşırken biri isi suçta kullandıkları aracı almak üzere gidiyor.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde hırsızlar bir evden kasayı çuvala koyarak alıp kaçtı. Kamera görüntülerinden 4 Kişi olduğu belirlenen hırsızlardan üçü çaldıkları kasa ve malzemeleri taşırken biri isi suçta kullandıkları aracı almak üzere gidiyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Güngören Emniyetine bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. Polis güvenlik kameralarından edindiği görüntülerle hırsızların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. 

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