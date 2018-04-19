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Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, çiftin çocuğunun yardım çağrısıyla ortaya çıktı. Olay, Güney Lefkoşa'ya bağlı Strovolo semtinde...

Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, çiftin çocuğunun yardım çağrısıyla ortaya çıktı.
Olay, Güney Lefkoşa'ya bağlı Strovolo semtinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İngiliz Okulu'nda matematik öğretmeni Yorgos Hacıyeorgiu ve Rum Merkez Bankası'nda memur Dinas Sergiu çiftinin evine gelen kimliği belirlenemeyen 2 kişi, çifti salona götürdü. Saldırganlar evde bulunan çiftin oğullarını, "Sana zarar gelmeyecek" dedikten sonra dışarı çıkardı. Ardından saldırganlar Hacıyeorgiu ve Sergiu'yu bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.
Evden çıkan çocuğun yardım çağrısını duyan komşular polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çiftin kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı.
Çocuk, psikolog eşliğinde gözlem altına alınırken, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtları da toplandı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

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