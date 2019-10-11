Son Dakika
KÜRT ŞAHİNLERİ TUGAYI TİM KOMUTANI: "TEL ABYAT'A GİDİYORUZ. İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"
KÜRT ŞAHİNLERİ TUGAYI TİM KOMUTANI: "TEL ABYAT'A GİDİYORUZ. İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"
Güney Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu
AKSARAY’a tatile gelen Güney Afrika uyruklu Kamedien Ridduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Ridduwaan'ın cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'da toprağa verildi. 2 kardeşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Kamedian Ridduwaan,...
GÜVENLİK 11.10.2019, 18:43
AKSARAY’a tatile gelen Güney Afrika uyruklu Kamedien Ridduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Ridduwaan'ın cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'da toprağa verildi.
2 kardeşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Kamedian Ridduwaan, Ihlara Vadisi'ni gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi otelde geçiren Ridduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri, Ridduwaan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ridduwaan'ın öldüğünü belirledi. Ridduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'daki Evrah Mezarlığı'na defnedildi.
Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında, Ihlara Vadisi için Aksaray'a geldiklerini belirterek, ''Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye’ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gelmişler. İlk gün Söğüt’e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul’a dönecektik'' diye konuştu.
Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Ridduwaan (60) da ”Bizim inancımızda, vefat eden insanın hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük'' dedi.
2 kardeşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Kamedian Ridduwaan, Ihlara Vadisi'ni gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi otelde geçiren Ridduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri, Ridduwaan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ridduwaan'ın öldüğünü belirledi. Ridduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'daki Evrah Mezarlığı'na defnedildi.
Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında, Ihlara Vadisi için Aksaray'a geldiklerini belirterek, ''Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye’ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gelmişler. İlk gün Söğüt’e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul’a dönecektik'' diye konuştu.
Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Ridduwaan (60) da ”Bizim inancımızda, vefat eden insanın hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük'' dedi.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2