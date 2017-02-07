Gündüz döşedikleri bakır telleri gece çalıp sattılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da hızlı tren projesinde çalışan işçiler; 24 yaşındaki Ömer A., 22 yaşındaki Savaş A. ile 29 yaşındak iSedat A., 5 gün döşedikleri bakır kabloları gece çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Hızlı tren projesi kapsamında Adana'nın Şakirpaşa ile Mersin'in Yenice istasyonları arasında döşenen bakır kabloların bir bölümü çalındı. 1 hafta boyunca gündüz döşenen bakır tellerin gece çalınmasıyla nedeniyle polis çalışma başlattı. TCDD'nin hızlı tren projesi için özel üretilen bakır telleri bulabilmek için çalışma yapan ekipler, hurda alım satımı yapan depoları kontrol etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Ömer A.'nın deposunda çalınan bakır kabloların bir bölümünü buldu. İfadesi alınan Ömer A., teli tanımadığı 3 kişinin getirdiğini söyledi.

Hırsızların yeniden kablo çalıp, satmak için getireceğini tahmin eden polis, hurdacıyı takibe aldı. Polis, 4 Şubat'ta hurdacıya çalınan bakır telleri getiren akraba olan Savaş A., Sedat A. ve Ömer A. gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların TCDD için hat döşeme işini yapan müteahhit firmada çalışan işçiler olduğu belirlendi. Şüphelilerin 5 gün boyunca döşedikleri kabloları gece gelip, çaldıkları ortaya çıktı. Piyasa değeri 86 bin lira olan 2 bin 660 kilo bakır teli 18 bin liraya satan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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