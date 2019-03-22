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Gündoğdu Meydanı'ndaki nevruz kutlamasıyla ilgili HDP'li vekillere suç duyurusu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda dün düzenlenen nevruz kutlaması sonrası 16 kişi, terör örgütü PKK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kutlamada konuşma yapan...

Gündoğdu Meydanı'ndaki nevruz kutlamasıyla ilgili HDP'li vekillere suç duyurusu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda dün düzenlenen nevruz kutlaması sonrası 16 kişi, terör örgütü PKK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kutlamada konuşma yapan HDP'li milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında ise terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda, dün HDP tarafından organize edilen nevruz kutlamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar sırasında zaman zaman terör örgütü PKK ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişileri kamera kayıtlarından tespit etti. Alandan ayrılan bu kişiler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 16 olduğu ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan kutlamada konuşma yapan HDP'li vekiller Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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