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Günbatımını izlemek isterken kayalıklardan düşen yaşlı adam yaralandı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, güneşin batışını izlemek için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Mehmet İmircan'ı (82), AFAD kurtardı. Amasra'da oturan oğluna bayram ziyaretine gelen Mehmet İmircan, iddiaya göre akşam...

Günbatımını izlemek isterken kayalıklardan düşen yaşlı adam yaralandı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, güneşin batışını izlemek için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Mehmet İmircan'ı (82), AFAD kurtardı.
Amasra'da oturan oğluna bayram ziyaretine gelen Mehmet İmircan, iddiaya göre akşam günbatımını izlemek için Fatih Mahallesi Yeşilevler mevkiinde bulunan kayalıklara çıktı. Kayalıkların üzerinde bir anda dengesini kaybeden İmircan, düşerek yaralandı. İmircan telefonu ile yakınlarına kayalıklardan düştüğünü söyleyerek yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ancak yaşlı adamın bulunduğu yere ekipler ve vatandaşlar ulaşamadı. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri halatları kayalıklara sarkıtarak, sedyeye aldığı yaşlı adamı yukarıya çekti. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın vücudunda kırıklar olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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