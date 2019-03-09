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Gümüşhane- Giresun karayolunda heyelan

GÜMÜŞHANE- Giresun karayolunun Zigana Dağı, Araköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Temizlik çalışmalarına başlanan karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın...

Gümüşhane- Giresun karayolunda heyelan
GÜMÜŞHANE- Giresun karayolunun Zigana Dağı, Araköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Temizlik çalışmalarına başlanan karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti.
Gümüşhane-Giresun karayolunun Zigana Dağı, Araköy köyü mevkiinde, gece yarısı heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları, yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun tek şeridi, uzun süren çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.  Temizlik çalışmaları süren karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi.
'ŞU ANDA TEK ŞERİT AÇIK'
Karayolları iş makinesi operatörü Yavuz Meydan, "Gece 12'den sabah 5'e kadar çalıştık, devam ediyoruz. Yol, temizleme çalışmalarının ardından, tahminen iki gün sonra tamamen açılır" dedi. Sürücü Osman Çakmak da, "Gece heyelan olmuş. Sabah geldiğimizde yol kapalıydı. Karayolları ekipleri anında müdahale ettiler. Çalışmalar sürüyor. Şu anda tek şerit açık. Güvenlik önlemleri alındı" diyerek, her hangi bir facianın yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI 

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