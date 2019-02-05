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Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımıyla başlatılan kış operasyonları sürdürülüyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, yöre sakinlerine de kullanılmayan...

Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımıyla başlatılan kış operasyonları sürdürülüyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, yöre sakinlerine de kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Gümüşhane'de, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarına devam ediliyor. Operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, yöre sakinlerine kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılar yapıyor. Operasyonların sürdürüldüğü bölgede, teröristlerin kış üslenmesine de fırsat verilmiyor.
Kürtün ilçesi Deregöze ve Süme mahalleleri sınırları içinde yer alan Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy, Geriş, Karakaya, Kefli ve Damlı- Sazalan yaylalarındaki evlerde kış operasyonları kapsamında boşaltıldıktan sonra arama yapıldı. Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde, terör örgütü üyelerinin barınabileceği ihtimali üzerine yürütülen operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

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