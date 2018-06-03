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Gümüşhane'de 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,() Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Gümüşhane-Bayburt karayolu Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde meydana geldi. Ferhat Ceylan'ın...

Gümüşhane'de 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()

Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Gümüşhane-Bayburt karayolu Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde meydana geldi. Ferhat Ceylan'ın kullandığı 61 AU 019 plakalı otomobil, İbrahim Ethem Döner'in kullandığı 29 AH 086 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Ali Ceylan, Feridun Ceylan, Cahide Ceylan, Yaver Ceylan ile Yavuz Ay ve Gökhan Odabaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri detayları

Hastane önü detayları

Detaylar

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