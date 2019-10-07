Gümrükçülere 'rüşvet' operasyonu: 18 gözaltı
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde rüşvet aldıkları belirlenen gümrük görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 şüpheli aranıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü...
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde rüşvet aldıkları belirlenen gümrük görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 şüpheli aranıyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin, gümrük ile iş yapan şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. 9 ay önce başlatılan çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip ile bazı gümrük görevlilerinin rüşvet alırken görüntüleri elde edildi. Banka hesap hareketleri de tek tek incelendi. Tüm çalışmalar sonunda da rüşvet alan gümrükçüler tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik polis, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Aralarında halen başka bir ilde görevde olan eski Tekirdağ Gümrük Müdürü B.S.Ö. ile müdür yardımcısının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.1 şüpheli ise aranıyor.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, polisin çalışmalarını sürdürdüğü ve başka gözaltıların da olabileceği bildirildi.
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