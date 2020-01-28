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Gümrük muhafaza memuru evinde ölü bulundu
GÜVENLİK 28.01.2020, 15:34
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ANTALYA'da, gümrük muhafaza memuru Fatih Kızıltaş (44), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gümrük muhafaza memuru Fatih Kızıltaş, bu sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip telefonla ulaşmaya çalıştı. Kızıltaş telefonu açmayınca, polise haber verildi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri 3'üncü kattaki dairede, Kızıltaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, salonda bulunan Fatih Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kızıltaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Gümrük muhafaza memuru Fatih Kızıltaş, bu sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip telefonla ulaşmaya çalıştı. Kızıltaş telefonu açmayınca, polise haber verildi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri 3'üncü kattaki dairede, Kızıltaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, salonda bulunan Fatih Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kızıltaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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