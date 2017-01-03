Gümrük Müdürlüğü'nde 'Asil'in yerine 'Barut' görevde

ZONGULDAK Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nden Edirne'ye tayin edilen özel eğitimli narkotik köpeği 'Asil'in yerine Ankara'da eğitimini tamamlayan narkotik köpeği 'Barut' göreve başlatıldı.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'de 2 yıldır bulundurulan 'Asil', eğitimcisiyle birlikte Edirne Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'ne tayin edildi. Asil'in yerine ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen 'Barut', Zonguldak'ta göreve başlatıldı. Eğitimcisi gümrük memuru Nuri Ekbiç ile birlikte ilk görev yeri Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi'nde bulundurulan 'Barut', gemilerle yurt dışından gelen TIR'ların kontrollerinde uyuşturucu arayacak. Güçlü koku alma yeteneğine sahip 'Golden Retriever' cinsi köpek, ilk görev yerinde hergün eğitim yapıyor. 'Barut', gerçekleştirilen eğitiminde TIR'ın içine konulan uyuşturucuyu kısa sürede buldu.



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