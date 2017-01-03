Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Gümrük Müdürlüğü'nde 'Asil'in yerine 'Barut' görevde

ZONGULDAK Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nden Edirne'ye tayin edilen özel eğitimli narkotik köpeği 'Asil'in yerine Ankara'da eğitimini tamamlayan narkotik köpeği 'Barut' göreve başlatıldı. Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'de 2...

Gümrük Müdürlüğü'nde 'Asil'in yerine 'Barut' görevde
ZONGULDAK Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nden Edirne'ye tayin edilen özel eğitimli narkotik köpeği 'Asil'in yerine Ankara'da eğitimini tamamlayan narkotik köpeği 'Barut' göreve başlatıldı.
Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'de 2 yıldır bulundurulan 'Asil', eğitimcisiyle birlikte Edirne Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'ne tayin edildi. Asil'in yerine ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen 'Barut', Zonguldak'ta göreve başlatıldı. Eğitimcisi gümrük memuru Nuri Ekbiç ile birlikte ilk görev yeri Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi'nde bulundurulan 'Barut', gemilerle yurt dışından gelen TIR'ların kontrollerinde uyuşturucu arayacak. Güçlü koku alma yeteneğine sahip 'Golden Retriever' cinsi köpek, ilk görev yerinde hergün eğitim yapıyor. 'Barut', gerçekleştirilen eğitiminde TIR'ın içine konulan uyuşturucuyu kısa sürede buldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55