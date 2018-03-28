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Gülerek poz veren cinayet sanığına iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Mustafa Bozacı'yı (62) başına balta ile vurarak öldürmekten yargılanan ve tutuklandığında gülerek poz verip, "Ben yaptım, hastayım. Sorunlarım var benim" diyen Gürkan Özcan (23), ömür boyu hapis cezası istemiyle...

Gülerek poz veren cinayet sanığına iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Mustafa Bozacı'yı (62) başına balta ile vurarak öldürmekten yargılanan ve tutuklandığında gülerek poz verip, "Ben yaptım, hastayım. Sorunlarım var benim" diyen Gürkan Özcan (23), ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Havsa ilçesi Varoş Mahallesi'nde oturan Gürkan Özkan, 2016 yılı Aralık ayında aynı mahallede oturan Mustafa Bozacı'yı iddiaya göre başına balta ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürkan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek poz veren Özkan, "Ben yaptım, hastayım. Sorumların var benim" dedi. Hakkında kasten öldürme suçlamasıyla Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Özkan, karar duruşmasına çıktı. Mahkemede cinayet suçlamasını kabul etmeyen Özcan, savcılık mütalaasının ardından, "Ben hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, ölen kişi ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Daha önce de aramızda herhangi bir tartışma geçmemiştir. Ben suç saatlerinde anneannemin kapısındaydım. O kişiyi ben öldürmedim" dedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son sözlerin ardından tutuklu sanık Gürkan Özcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki iyi hali göz önüne alan heyet, cezayı 25 yıl hapse indirdi. Ayrıca mahkeme heyeti Özcan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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