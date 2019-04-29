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Güler, staj görüşmesinden dönerken kazada öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşirelik bölümü öğrencisi Güler Güneş (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Güler'in staj için görüşmeye gittiği Serik Devlet Hastanesi'nden döndüğü...

Güler, staj görüşmesinden dönerken kazada öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşirelik bölümü öğrencisi Güler Güneş (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Güler'in staj için görüşmeye gittiği Serik Devlet Hastanesi'nden döndüğü öğrenildi.
Serik- Antalya karayolu üzerindeki kontrolsüz Kocayatak kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.A. (55) yönetimindeki 50 AC 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Güler Güneş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Güler Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AİLESİNİN YANINA GİDİYORDU
Güler Güneş'in staj eğitimi için bugün Isparta'dan ilçeye geldiği ve Serik Devlet Hastanesi'ne görüşmeye gittiği belirtildi. Hastanedeki görüşmenin ardından Güler'in, minibüsle Kocayatak Mahallesi'ndeki serada ortakçı olarak çalışan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Güler Güneş'in, minibüsten inip, yolun karşısına geçerken kazanın meydana geldiği kaydedildi.
Genç kızın cenazesi Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Otomobil sürücü H.A. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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