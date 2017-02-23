Gülen'in kardeşinin matbaasında çalışana 6 yıl 3 ay hapis cezası

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,() - ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin ele başı Fethullah Gülen'in kaçak olan kardeşi Salih Gülen'e ait matbaada çalışan Samih Yalçın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 hapis cezasına çarptırıldı. Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki 'Gülen Matbaası'nda ihbar üzerine geçen yıl Mart ayında yapılan aramada çalışanlarından Samih Yalçın yakalanarak tutuklandı. Gülen kardeşlerin hakkında yakalama kararı çıkarılırken hazırlanan iddianamede, '1 numaralı şüpheli' olan Fetullah Gülen'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10- 15 yıl, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istendi. Salih Gülen ve Samih Yalçın hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl hapis cezası talep edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Samih Yalçın son olarak "İşlemediğim bir suçu ispatlamam isteniyor. Bilgisayarımda sadece Fethullah Gülen değil Cumhurbaşkanının Davos videosu da vardı. Hiçbir zaman örgüt üyesi olmadım. Ben Salih Gülen'in matbaasında 1400 lira maaşla çalışanım. Adalete güveniyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti Gülen kardeşlerin dosyasını ayırırken, kırmızı bülten, difüzyon ve yakalama kararlarının devamını istedi. Samih Yalçın'ı silahlı terör örgütüne üye olmaktan önce 7,5 yıl cezaya mahkum etti. Yalçın'ın sabıkasız oluşunu dikkate alarak ceza 6 yıl 3 ay hapise düşürken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.