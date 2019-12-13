Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (2)

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Pehlivan'ın, Güleda Cankel'i önce kabloyla boğmaya çalıştığı, yaşadığını fark edince de 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. İddianamede, sanığın teslim olduktan sonra görevlilere verdiği mektupta "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Kafam yerinde. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği belirtildi.Fatih Mahallesi'nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toğrağa verildi.İDDİANAME KABUL EDİLDİZafer Pehlivan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Zafer Pehlivan hakkında, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylı bilgi verildi.Zanlı ve Cankel'in gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilen 4 sayfalık iddianamede, Pehlivan'ın Cankel'in boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim" dediği belirtildi. Ağlamaya başlayan genç kızın dışarı çıkmak istemesi üzerine sanıkla markete gittikleri, alışveriş sonrasında maktulün sevgilisi Osman S.'yi aramaya çalıştığı, ancak sanığın telefonunu yere atıp kırdığı kaydedildi. Cankel'in bunun üzerine kaçmaya çalıştığı ancak başaramadığı, kendisini kucaklayan sanığın yeniden ikametgahın önüne getirdiği belirtilen iddianamede, Pehlivan'ın yine Cankel'i darbetmeye başladığı ve bunu görenlerin polise haber verdiği anlatıldı.Olay yerine gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, 'mala zarar verme' olayıyla ilgili görgü tespiti yapıldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin saat 03.51 sıralarında serbest bırakıldığı kaydedildi. Adli muayene raporuna göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edilen maktulün dosyadaki ifadesinde herhangi bir şikayetinin olmadığına ve tedbir kararı alınmasını istemediğine dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle sanık hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme suçları açısından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, Pehlivan'ın üzerine atılı tehdit suçu bakımından ise dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi.KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI, ARDINDAN BIÇAKLADIİfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastane gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce elleri ve kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı" ifadeleri yer aldı. İddianamede, "Bıçağı toplam 6 kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir" denildi.CİNAYETİ TASARLAMIŞİddianamede, Zafer Pehlivan'ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinde çıkan mektuptaki ifadelere de yer verildi. Mektupta, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine yer verildi.Zafer Pehlivan hakkındaki dava, önümüzdeki günlerde görülecek.