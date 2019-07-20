Gülbahar Londra'dan tatile geldi, otel havuzunda ölü bulundu

LONDRA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve hemşirelik eğitimini yeni tamamlayan Gülbahar Aslan (27), havuzda ölü bulundu. Aslan, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verilirken, ilk belirlemelere göre kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtildi.Londra'da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Bodrum'un Bardakçı Koyu'ndaki 5 yıldızlı bir otele gelen Gülbahar Aslan, geçen çarşamba sabahı konakladığı otelin havuzunda ölü bulundu. Aslan'ın gece kuzeniyle birlikte Gümbet Barlar Sokağı'ndaki bir bara gittiği, saat 04.00'e kadar eğlendiği öğrenildi. Saat 05.00 sıralarında otele dönen Aslan'ın havuza girmek istediği ancak kuzeni ve arkadaşlarının engel olduğu belirtildi. Herkesin odasına döndüğü, Aslan'ın bir süre sonra geri gelip havuza girdiğinin düşünüldüğü bildirildi. Sabah temizlik için gelen otel personelince havuzda Aslan'ın cesedi bulundu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Aslan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aslan'ın ölüm haberini alan anne ve babası da Türkiye'ye geldi. Gülbahar Aslan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta cemevinde yapılan törenin ardından Elbistan ilçesine bağlı kırsal Karaçay Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Aslan'a yapılan otopside, ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğünün belirlendiği öğrenildi.

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