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GSM bayisini pompalı tüfekle bastı

OSMANİYE'de Murat K., internete iyi bağlanamadığını iddia ettiği GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı, korku dolu anlar yaşandı. Olay, kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine internet...

GSM bayisini pompalı tüfekle bastı
OSMANİYE'de Murat K., internete iyi bağlanamadığını iddia ettiği GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı, korku dolu anlar yaşandı.
Olay, kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine internet aboneliği yaptıran Murat K., hizmet aldığı GSM operatöründen memnun kalmadı. Görüşmek için gittiği GSM bayiinde, sıkıntısına çözüm üretilmediğini iddia eden Murat K., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, çalışanlara doğrulttu. Bu sırada iş yerinde çalışan kadın görevlileri dışarı çıkaran Murat K., dışarı çıkıp havaya da ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, saldırgan Murat K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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