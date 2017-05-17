Grizuda ölen 30 işçi için facianın 7'nci yılında anma töreni

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, kazanın 7'nci yıldönümünde maden ocağı girişinde dualarla anıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, yerel mahkemenin 28 sanık hakkında verdiği, Yargıtay tarafından onanan kararına, devlet memuru sanıklar için soruşturma izni alınmadan hüküm verildiği gerekçesiyle itiraz etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda yerin 540 metre altında 2010 yılında meydana gelen grizu patlamasında, 2'si mühendis 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 7’ncı yıldönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da anma töreni düzenlendi.

Törene, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, Kilimli Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Maden facialarında hayatını kaybeden maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, arkadaşları için dua ettikten sonra maden ocağında işbaşı yaptı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYAN YARGATAY'A İTİRAZ

Öte yandan, faciaya ilişkin Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 sanık hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından onanmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ağız Ceza Mahkemesi, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hepsi de tutuksuz yargılanan 28 sanıktan taşeron firma Yapı-Tek ortağı Halim Köse ile Yapı-Tek Proje Sorumlusu Kadir İpek'e 10'ar yıl, dönemin Karadon Müessese Müdürü, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'e 6 yıl 3 ay, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile TTK İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük'e de 5'er yıl hapis cezası verirken diğer 23 sanığın ise beraatlerine karar verdi.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Nisan 2016'da 5 sanık için verilen hapis cezası ile 19 sanığın beraat kararını onarken, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan Gaz İzleme İstasyonu'nda görevli maden mühendisi Taşkın Oruç, maden teknikeri Özcan Güneyoğlu, dönemin Havalandırma ve Tozla Mücadele Başmühendisi Vedat Küçükbükücü ve elektrik servisi çalışanı Ali İhsan Tekik hakkında verilen beraat kararını ise bozdu.

SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN MAHKUMİYET YASAYA AYKIRI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12'nci Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, hapis cezası verilen sanıklardan dönemin müesesse müdürü İsmail Güner, müessese müdür yardımcısı Mustafa Küçük ve daire başkanı Yusuf Ünlütürk'ün memur olduklarına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Devlet memuru olan sanıklar hakkında 4483 sayılı yasa uyarınca ön inceleme yapılarak soruşturma izni alınması ve müteakip işlemlerin buna göre yapılması gerekirken, soruşturma şartı yerine getirilmeden sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü tesisi, usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca sabıkası bulunmayan tali kusurlu ve olayın oluşumunda tek başına etken olmayan sanıklar hakkındaki hapis cezasının paraya çevrilmesi gerekirken, paraya çevirme hükmünün uygulanmamasına dair yerel mahkeme hükmünün bozulması yerine, kararın onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bu nedenlerle daire kararının sanıklar lehine itiraz yoluna gidilmesi gerektiği düşünülmüştür."

Başsavcılığın itirazının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağı bildirildi.

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