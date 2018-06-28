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'Gri' listede aranan PKK'lının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan Irak sınırlarındaki Hakurk/Kanirahs bölgesinde yerleri tespit edilen 6  PKK'lı SİHA atışları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri'...

'Gri' listede aranan PKK'lının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan Irak sınırlarındaki Hakurk/Kanirahs bölgesinde yerleri tespit edilen 6  PKK'lı SİHA atışları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' listede aranan sözde PKK'nın üst düzey sorumlusu Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olduğu belirlendi. 
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinin karşı tarafında bulunan Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 6 teröristin tesbit edildiğini bildirdi. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı işbirliğinde bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile teröristlerin itkisiz hale getirildiği kaydedildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar listesinde 'Gri' katogoride yer alan sözde PKK'nın üst düzey sorumlusu Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olduğu açıklandı. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:
"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri tespit edilen  ve İlimiz Şemdinli İlçe halkı üzerinde baskı kuran, aynı çevrede sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hamza (K) Ahmet TAŞÇI (Gri Liste) ve beraberindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 3.Piyade Tümen Komutanlığı ve 34.Hudut Tugay Komutanlığı ile sağlanan işbirliği sonucu bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

 

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