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Grafik sanatçısı Barış Bektaş'ın katil zanlıları hakim karşısında

GÜVENLİK 22.01.2020, 15:18
Grafik sanatçısı Barış Bektaş'ın katil zanlıları hakim karşısında
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, grafik sanatçısı Barış Bektaş'ı (43) işlettiği kafeteryanın önünde çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Hasan Hüseyin Çetin ve Serhat Karataş'ın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'taki Barış Bektaş'ın işlettiği kafeteryanın önünde, geçen 24 Ekim'de saat 23.45 sıralarında, alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen, aynı zamanda grafik sanatçısı olan 2 çocuk babası Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Çetin ve Serhat Karataş (21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cem O. ve Fırat E.  serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çetin ve Karataş hakkında Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YARGILAMA BAŞLADI
Davanın dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin Çetin ve Serhat Karataş  ile öldürülen Barış Bektaş'ın eşi Selma Bektaş, annesi Fadime Bektaş, babası Hasan Bektaş ve kız kardeşi Serap Söylemez katıldı.Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından, olay anına güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Görüntülerde, sanıklardan Hasan Hüseyin Çetin'in Bektaş'ı bıçaklaması ve yerde yatarken tekme atması ile diğerleriyle birlikte kaçması yer aldı.
Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Çetin, alınan ifadesinde olay öncesinde arkadaşlarıyla içki içtiklerini belirtip, "Daha sonra Dispanser Caddesi'nden tartışma sesleri geldiğini duyduk. Cem, elinde bıçakla yoldan geçenlere ve karşıdaki binaya doğru bağırıyordu. Binadan 'İmdat, kurtarın' diye bağırıp, çığlık atan bir kadın sesi geliyordu. Oraya doğru gittik. Ulaştığımızda maktul, Cem O.'nun elinden bıçağı aldı. Eli havada olduğu sırada bize vuracağını sanıp, boğuştuk. Bıçağı alıp, sırtına sapladım. Maktul yere düştü. Bu sırada Cem O., kaçtı. Maktul, yaralı olarak yerden kalktığında bu defa bıçağı karnına sapladım. Ardından da Serhat  ile koşarak camiye doğru kaçtık" dedi. Tutuklu sanıklardan Serhat Karataş da "Binaya Cem O. ile gittik. Orada bulunan Barış Bektaş'ın bıçakla saldıracağını düşündüğü için Cem O. kendisi ile boğuştu. Ben olaya karışmadım. Bıçaklama olayında yer almadım,  kavgayı ayırmaya çalıştım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Bektaş Ailesi'nin avukatı Cüneyt Övüç ise Hüseyin Çetin'in bıçaklama olayının ardından canice eylemine devam ettiğini, kesinlikle nefsi müdafa olmadığını belirtti. Avukat Övüç, diğer tutuklu sanık Serhat Karataş'ın da kavga içerisinde yer aldığını, bıçaklama eyleminin ardından ise korkuya kapılıp, Cem O. ile kaçtığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Barış Bektaş'ın ölümüne ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmasına ve duruşmaya gelmeyen tanıklar için ihzar müzekkeresi yazılmasına karar vererek duruşmayı 17 Mart gününe erteledi.
Adliye önünde acılı aile ve arkadaşları, Barış Bektaş'ın fotoğrafını çıkarıp, 'Barış için adalet' istediklerini söylediler. Acılı anne Fadime Bektaş da "Adalet yerini bulacaktır. Bu canilerin ömür boyu içeride kalmalarını sağlayacaktır" dedi. Uzun yıllar Referans ve Habertürk gazetelerinde çalışan Barış Bektaş, gazetecilik mesleğine ara verip, kafeterya işletmeye başlamıştı.

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