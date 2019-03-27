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Gözleme yaparken evin çatısını yaktı

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı evin çatısında kuzinede gözleme yapılırken çıkan yangında, çatı kullanılmaz hale geldi. Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak'ta oturan B.Y. adlı erkek, iki katlı binanın teraslı...

Gözleme yaparken evin çatısını yaktı
KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı evin çatısında kuzinede gözleme yapılırken çıkan yangında, çatı kullanılmaz hale geldi.
Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak'ta oturan B.Y. adlı erkek, iki katlı binanın teraslı çatı katında kuzinede gözleme yapmaya başladı. Bir süre sonra sobanın yanındaki kağıtlar tutuşarak yangına neden oldu. Alevler tüm çatıyı sararken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ilk yaptıkları incelemede, yangının kuzineden sıçrayan kıvılcımların kağıtları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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