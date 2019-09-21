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Gözetleme istasyonundan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu tarafından tespit edilen 42 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu, geçen perşembe günü saat 05.11'de, Yalıkavak açıklarında, lastik botta kaçak...
GÜVENLİK 21.09.2019, 11:02
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu tarafından tespit edilen 42 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu, geçen perşembe günü saat 05.11'de, Yalıkavak açıklarında, lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Hemen bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18'i Suriye, 17'si Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 10'u kadın, 7'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra da Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu, geçen perşembe günü saat 05.11'de, Yalıkavak açıklarında, lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Hemen bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18'i Suriye, 17'si Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 10'u kadın, 7'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra da Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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