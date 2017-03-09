Gözaltına alınan TKİP üyesi, adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranırken dün gözaltına alınan yasa dışı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Haydar B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu dün, Kayseri İşçi Derneği kurucularından olan, bildiri dağıtma, pankart ve afiş asma, yazı yazma, görevli devlet memuruna mukavemet suçlarından aranan TKİP üyesi Haydar B. yakalanarak gözaltına alındı. Haydar B'nin evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Haydar B. polisteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe getirildikten sonra, adliyeye gönderildi.