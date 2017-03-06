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Gözaltına alınan Harika Avcı, serbest bırakıldı

İZMİR'e gelip bir otele yerleşen ünlü sanatçı Harika Avcı, 2016 yılında şoförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararının bulunması üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye...

Gözaltına alınan Harika Avcı, serbest bırakıldı
İZMİR'e gelip bir otele yerleşen ünlü sanatçı Harika Avcı, 2016 yılında şoförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararının bulunması üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
2016 yılında şoförü Emre Ekinci'yi tehdit edip dövdürdüğü iddia edilen ve İstanbul'da hakkında dava açılan Harika Avcı, İstanbul'daki mahkemenin kendisi hakkında çıkarttığı yakalama kararından habersiz İzmir'e gelip bir otele yerleşti. Polisin kayıt sistemine bilgileri düşen ve arandığı belirlenen Avcı, geçen cumartesi saat 05.30'da, kaldığı otel odasında polis tarafından gözaltına alındı. Alsancak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Avcı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



 

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