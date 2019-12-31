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Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,...
GÜVENLİK 31.12.2019, 15:55
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, DEAŞ'a üye olduğu ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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