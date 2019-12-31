Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, DEAŞ'a üye olduğu ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.