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Gözaltına alınan babasının peşinden koştu
ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç.'nin adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç. annesinin elini bırakıp, babasına koştu. Babasının arkasından adliyeye giren T.Ç.,...
GÜVENLİK 02.09.2019, 12:02
ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç.'nin adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç. annesinin elini bırakıp, babasına koştu. Babasının arkasından adliyeye giren T.Ç., polislere "Babam nerede?" diye sordu. Polisler, T.Ç.'nin kısa süre babasını görmesine izin verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece saatlerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen ilk operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, evinde, 170 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilen V.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. İkinci operasyonda, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunan S.K., gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki öncesi V.Ç.'nin eşi 3 çocuğuyla adliye önündeydi. Polis otosundan indirilen babası V.Ç.'yi gören T.Ç., "Baba, baba" diyerek peşinden koştu. Adliyeye giren çocuk, polislere "Babam nerede?" diye sordu. Polisler, T.Ç.'nin kısa süre babasını görmesine izin verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece saatlerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen ilk operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, evinde, 170 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilen V.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. İkinci operasyonda, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunan S.K., gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki öncesi V.Ç.'nin eşi 3 çocuğuyla adliye önündeydi. Polis otosundan indirilen babası V.Ç.'yi gören T.Ç., "Baba, baba" diyerek peşinden koştu. Adliyeye giren çocuk, polislere "Babam nerede?" diye sordu. Polisler, T.Ç.'nin kısa süre babasını görmesine izin verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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