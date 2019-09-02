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Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2)
BABA SERBEST KALDI Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.’nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi....
GÜVENLİK 02.09.2019, 19:32
BABA SERBEST KALDI
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.’nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. V.Ç., Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer operasyonda adliyeye sevk edilen ve hakkında yakalama kararları bulunan S.K. ise tutuklandı.
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