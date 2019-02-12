(Görüntülü) Zonguldak'ta freni boşalan TIR, ortalığı savaş alanına çevirdi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, park halindeyken freni boşalan TIR, iki otomobil ile bir tarım aracına çarparak kullanılmaz hale getirdi. TIR, evin duvarına çarparak durabildi, 1 kişi hafif yaralandı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında belde merkezinde meydana geldi. M.T.’nin park ettiği 67 TZ 389 plakalı TIR, iddiaya göre freni boşalınca hareket etmeye başladı. Yokuş aşağıya ilerleyen TIR, iki otomobil ve tarım aracına çarparak kullanılmaz hale getirdi. TIR, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. TIR, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çarptığı araçlarla birlikte olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.