(Görüntülü) Zıpkınla balık avlarken suda kaybolan gencin cesedi bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, zıpkınla balık avlarken, denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) 33 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Güney Mahallesi Deliklitaş mevkisinde, dün saat 17.00 sıralarında, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Selçuk Can Polat, sudan çıkmayınca arkadaşı S.Ö. (17) yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Saat 02.30'a kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, saat 07.00 sıralarında yeniden deniz dibinde arama yaptı. Dalgıçlar, Güney Mahallesi açıklarında, 33 metre derinlikte Polat'ın cesedine ulaştı. Polat'ın cansız bedeni, botla Gazipaşa Limanı'na getirildi. Burada bekleyen gencin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Fenalık geçiren anne- babaya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polat'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Selçuk Can Polat'ın balık malzemelerine, kayalıklar arasında yanından çıkan zıpkına ve vurduğu balığa incelenmek üzere el koyuldu. Jandarmada ifadesi alınan Selçuk Can Polat'ın arkadaşı S.Ö.'nün "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim" dediği öğrenildi. Görgü tanıklarından Adem Yılmaz ise "Dün saat 17.00 sıralarında 'İmdat' sesi duyduk. Oğlum hemen jandarmayı arayıp, haber verdi. Ekipler aramaya başladı" diye konuştu.