Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

(Görüntülü) Zincirleme kazada kamyonet altında kalan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

DİYARBAKIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kamyonetin demir olan kasasının ucunun, başına çarpmasından 30 santimle kurtuldu. Kaza,...

DİYARBAKIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kamyonetin demir olan kasasının ucunun, başına çarpmasından 30 santimle kurtuldu.

Kaza, öğleden sonra  Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan kavşakta yan yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YY 695 plakalı otomobil, Elazığ yönünde hareket halinde olan 65 LE 192 plakalı kamyonet ve 38 YR 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmayla 34 YY 695 plakalı otomobil, kamyonetin altına girip sıkıştı.

DEMİR UCUN ÇARPMASINA 30 SANTİM KALDI

Kamyonetin demir olan kasasının ucu, otomobilin sürücüsünün başına çarpmasına 30 santim kalması dikkat çekti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka çekildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328