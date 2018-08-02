(Görüntülü) Zeytinburnu’nda açık pencereden giren hırsız kamerada

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL



Zeytinburnu'nda açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Olay, geçtiğimiz gün Seyyid Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kişi bir evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Birisi gözcülük yaparken, diğeri açık olan pencereye tırmanarak, içeriye girdi. Hırsız daha pencereden çıkarak kaçtı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi