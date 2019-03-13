(Görüntülü) ZAFER ÇIKA, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (1)

Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
13 Mart 2019 Çarşamba 00:01
Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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