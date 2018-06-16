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(Görüntülü) Zabıtayı bıçaklayan lokantacı serbest

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, seyyar satıcılarla çıkan arbedede zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta memuru Mustafa Ak'ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, seyyar satıcılarla çıkan arbedede zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta memuru Mustafa Ak'ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ. (19), 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

​Olay, perşembe günü saat 19.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, tezgah açan seyyar satıcılardan tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince arbede çıktı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak, müdahale etti. ​Bu sırada arbedenin olduğu yerde bulunan lokantanın sahipleri Doğukan İ. ile babası Atilla İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve iş yeri çalışan Selami Y. (22) biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını öne sürerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. 5 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak'ın tedavisinin sürdürüldüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu edildiği belirtildi. 

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST 

Olayın ardından Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ. ile babası Atila İ.,  akrabası Aryen İ. ve Selami Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ. de 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Doğukan İ,. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

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