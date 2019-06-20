(Görüntülü) Zabıtanın sözüne kızıp, döner bıçağı ile saldırdı

ANTALYA'da zabıtanın sahildeki ruhsatsız büfeyi kaldırmak istemesine direnen büfe sahibi Ali Akın, işlemin usulsüz olduğunu iddia etti. Tartışma devam ederken bir zabıta memurunun "Kadın gibi konuşmaya gerek yok" sözleri üzerine sinirlenip döner bıçağıyla saldıran bir iş yeri çalışanı, polis tarafından etkisiz hale getirildi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan 24 nolu plajın üst kısmında meydana geldi. Sahilin üst bölümündeki alana konulan büfe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Karşısında polisi ve yıkım ekiplerini gören büfe sahibi Ali Akın, vergisini ödediğini, işlemin usulsüz olduğunu belirterek, durdurulması için talepte bulundu. Tartışma devam ettiği sırada bir zabıta memurunun "Kadın gibi konuşmaya gerek yok, işlemi yapalım" sözü, bir iş yeri çalışanını kızdırdı. İş yeri çalışanı 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla görevlilere saldırdı. Arayan giren polis, etkisiz hale getirip, döner bıçağını elinden aldığı saldırganı kontrol altına aldı.



Büfe sahibinin süre istemesi üzerine işlem ertelendi.