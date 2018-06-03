Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü
Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu
Üst düzey PKK'lı terörist teslim...

(Görüntülü) Yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA () KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında...

Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA () KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi'nde Kestel Gölet?inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325