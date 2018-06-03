Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA () KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi'nde Kestel Gölet?inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(Görüntülü) Yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA () KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin, suda takla attıktan sonra dibe batıp boğulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında...
03 Haziran 2018 Pazar 17:06
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