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(Görüntülü) Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade (42), Sahil Güvenlik ekipleri...

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade (42), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akyarlar mevkiinde meydana geldi. 7 Rus turistin bulunduğu Alman bayraklı, 'Pura Vıda' isimli teknedekiler, Bodrum'a doğru hareket halindeyken, açıkta yüzen kişiyi gördü. Yorulduğunu söyleyen kişiyi tekneye alan turistler bir süre beraber hareket etti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek istediğini belirten Irak uyruklu Faek Hade ismindeki kaçak, turistlerden ret cevabı alınca, tekrar denize atlayarak yüzmeye başladı. Rus turistlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 2 bot ve 1 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptıkları arama çalışmalarında yeri tespit edilen Faek Hade, Sahil Güvenlik botuna alındı. Hade, ifadesinde, Akyarlar Sahili'nden yüzerek denize açıldığını, amacının İstanköy Adası'na gitmek olduğunu söyledi. Haek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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