(Görüntülü) Yurtta, prizde unutulan saç kurutma makinesi tutuştu

DÜZCE’de, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerin kaldığı odada çıkan duman paniğe neden oldu. Öğrenciler yurdu boşaltırken, prizde unutulan saç kurutma makinesinin tutuştuğu belirlendi.



Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Zahidül Kevseri Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun odasından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden öğrenciler, panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine yurda gelen itfaiye ekipleri prizde unutulan saç kurutma makinesinin tutuştuğunu belirleyerek, dumanı tahliye etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

