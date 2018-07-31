ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından da geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri, sorguda (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi....
31 Temmuz 2018 Salı 17:21
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