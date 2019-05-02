(Görüntülü) Yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yahya Temurtaş, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 05.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Temurtaş yönetimindeki 42 EFE 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ekibine ve güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Temurtaş'ı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Yahya Temurtaş'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.