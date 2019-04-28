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(Görüntülü) Yolun karşısına geçmeye çalışan genç, TIR'ın çarpmasıyla öldü

AKSARAY’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan (16), TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Coşkun (44) yönetimindeki 22...

AKSARAY’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan (16), TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Coşkun (44) yönetimindeki 22 UB 407 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan’a çarptı. Kazada Baylan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan polis kontrol noktasına giden TIR sürücüsü yolda bir şeye çarptığını söyledi. Yapılan araştırmada sürücünün tarif ettiği yere giden polisler, karşıya geçmeye çalışan gencin cesedini buldu. Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Enes Baylan’ın cesedini Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

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