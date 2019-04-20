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(Görüntülü) Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

ADAPAZARI’nda, yolun karşısına geçmek isteyen Alperen Orta'ya (9) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrularak yaralanan çocuk, tedavi altına alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza...

ADAPAZARI’nda, yolun karşısına geçmek isteyen Alperen Orta'ya (9) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrularak yaralanan çocuk, tedavi altına alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza öğle saatlerinde Adapazarı Şeker Mahalle Ak Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 54 D 7191 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Orta’ya çarptı. Küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak, kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Alperen Orta, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavi altına alındı.

Kaza anı, olay yeri yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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