(Görüntülü) Yolun karşısına geçmek isterken kazada yaralandı
BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Pas (27), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Osmangaz ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Musa Aydın (42) yönetimindeki 34 KMJ 61 plakalı hafif ticari araç,...
29 Nisan 2019 Pazartesi 17:45
BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Pas (27), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Osmangaz ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Musa Aydın (42) yönetimindeki 34 KMJ 61 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Pas'a (27) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Pas, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Murat Pas, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Musa Aydın, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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