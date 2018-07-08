Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: 10 ölü 73 yaralı var
Yolcu treni faciası: 10 ölü...
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...

(Görüntülü) Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - SAMSUN- Ankara Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı. Kaza...

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - SAMSUN- Ankara Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Kaza Havza İlçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı. Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Gök’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325