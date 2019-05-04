Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

(Görüntülü) Yolda kulaklıkla yürüdüğü öne sürülen kadın TIR’ın altında kalarak öldü

ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeinap Karasukova (35) iddiaya göre, kulağında kulaklık varken geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi...

ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeinap Karasukova (35) iddiaya göre, kulağında kulaklık varken geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan henüz uyruğu belirlenemeyen Zeinap Karasukova iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada Sarısu Kavşağı’ndan Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, yönetimindeki 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR sürücüsü, frene basarak manevra yapsa da  Karasukova’ya çarptı. Karasukova, TIR'ın altında kaldı. 

KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrole alırken itfaiye ise Karasukova’nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis olayı gören bir görgü tanığı ve TIR sürücüsü Muhsin Uysal’ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, genç kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tüm uyarılara rağmen TIR’ın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Karasukova’nın yay üst geçidi kullanmak yerine kontrolsüz ve yaya geçidi bulunmayan yolu tercih etmesi dikkati çekti. Karasukova'dan geriye etrafa saçılan terlikleri ve özel eşyaları kaldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karasukova’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Kapanan yol ise TIR’ın yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328