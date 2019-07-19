NİĞDE’de vatandaşları yolda kaldığını söyleyip, kendisine bilet aldırarak dolandıran R.S. (19) zabıta ekipleri tarafından yakalandı. R.S.'nin üzerinden 26 bilet çıktı. Kent merkezinde, otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bir kişinin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekibi, R.S.'yi yakaladı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramalarda 26 otobüs bileti çıktı. Şüphelinin vatandaşlara, yolda kaldığını otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdığı belirlendi. Bu kişinin daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretini geri istediği tespit edildi. Elindeki biletlere el konulduktan sonra Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilen R.S., serbest bırakıldı. Zabıta, vatandaşları uyararak bu şekilde yardım isteyen kişilere itibar edilmemesini istedi.
(Görüntülü) 'Yolda kaldım' diyerek bilet aldırıp, dolandıran şüpheli yakalandı
NİĞDE’de vatandaşları yolda kaldığını söyleyip, kendisine bilet aldırarak dolandıran R.S. (19) zabıta ekipleri tarafından yakalandı. R.S.'nin üzerinden 26 bilet çıktı. Kent merkezinde, otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde...
19 Temmuz 2019 Cuma 11:51
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