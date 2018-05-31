(Görüntülü) Yolcunun valizinden 3 kilo 465 gram esrar çıktı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun valizinde 3 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında, Malatya-Kayseri D-100 karayolunda yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Van'dan Bursa yönüne giden otobüste narkotik dedektör köpek 'Geçim' ile arama yapıldı. Geçim'in tepki verdiği bir yolcuya ait valizde 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu, gözaltına alındı.