Ceyhun ÖZER-CEYHAN,(Adana),() Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Adana otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol uygulamasında durdurduğu otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada otobüste bir yolcuya ait valizde 3 kilo 800 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 22 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı.
(Görüntülü) Yolcu valizinden 3 kilo 800 gram esrar çıktı
Ceyhun ÖZER-CEYHAN,(Adana),() Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Adana otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol uygulamasında...
04 Haziran 2018 Pazartesi 12:10
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